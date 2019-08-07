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Alanya’da otomobilde uyuşturucu baskınına 1 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin park halindeki otomobilde yaptığı aramada, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:14
Alanya’da otomobilde uyuşturucu baskınına 1 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin park halindeki otomobilde yaptığı aramada, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Cikcilli Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, saat 20.00 sıralarında park halindeki içinde 3 şüphelinin bulunduğu 32 GF 847plakalı otomobille baskın düzenledi. Baskında araçta bulunan Hasan K. (26), İbrahim T. (30) ve Mahmut K. (32) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan K. İle Mahmut K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, İbrahim T. ise‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:14
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