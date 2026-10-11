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Yerel Alanya’da oto yıkamada silahlı kavga: 1 kişi yaşamını yitirdi
Yerel

Alanya’da oto yıkamada silahlı kavga: 1 kişi yaşamını yitirdi

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Alanya’da oto yıkamada silahlı kavga: 1 kişi yaşamını yitirdi

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir oto yıkamada çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan 3 kişiden Ahmet Çatar hastanede hayatını kaybetti, diğer 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamada saat 19.00 sıralarında bir araya gelen H.T., A.T. ve Ahmet Çatar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. A.T. ve H.T. tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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