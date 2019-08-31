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Alanya’da otelin balkonundan düşen Sırp turist öldü

Antalya’nın Alanya ilçesine eşiyle beraber balayına gelen Sırp turist, iddiaya göre kaldığı otelin 6.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:44
Alanya’da otelin balkonundan düşen Sırp turist öldü

Antalya’nın Alanya ilçesine eşiyle beraber balayına gelen Sırp turist, iddiaya göre kaldığı otelin 6. katındaki odanın balkonundan dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saatlerinde, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi.Sırp çift Samir Tuzinac (35) ve Almina Humanovic Tuzinac (34), balayı için 2 gün önce yakınlarıyla Sırbistan’dan Alanya’ya gelerek otelin 6. katındaki odaya yerleşti. Samir Tuzinac’ın balkonda olduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybederek sert zemine düştü. Otel yetkilerinin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Tuzinac’in yaşamını yitirdiği belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Samir T.’nin cenazesi işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere ülkesine götürüleceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:44
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