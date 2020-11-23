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Aktüel Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Aktüel

Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:27:17 -
Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mahmutlar Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalındığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan 3 zanlının eşkalini belirledi.

Şüphelilerin aynı gün iki adreste daha hırsızlık olayına karıştıklarını tespit eden jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde park halindeki motosikletin çalınması ve hırsızlık zanlılarının caddede yürümesi yer alıyor.

Öte yandan, motosikletleri çalınan 3 kişi, hırsızları yakalatanlara ödül vaadinde bulundu.

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