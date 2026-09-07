Alanya'da korkutan yangın! Çalılık alanda yükselen alevler paniğe neden oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya’nın Alanya ilçesi Bektaş Mahallesi’nde öğle saatlerinde yükselen dumanlar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yerleşim yerlerine yakın çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki vatandaşları teyakkuza geçirdi.
Antalya’nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm arazi zarar gördü.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Alanya’nın Bektaş Mahallesi Bektaş Caddesi üzerinde bulunan çalılık alanda meydana geldi. Çalılıkların yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle çalılık alanda yaklaşık 1 dönümlük arazi zarar görürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.