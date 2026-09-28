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İran'daki tenis yasağından dünya tenisine uzanan büyük ün: Oynama fırsatı buldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İran'daki tenis yasağından dünya tenisine uzanan büyük ün: Oynama fırsatı buldu

İran'da tenisin yasaklandığı dönemde sporundan uzak kalan ancak hayalinden vazgeçmeyen İran asıllı Fransız eski profesyonel tenisçi Mansour Bahrami, her engeli aşarak önemli turnuvalarda oynama fırsatı bulduğunu söyledi.

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Foto - İran'daki tenis yasağından dünya tenisine uzanan büyük ün: Oynama fırsatı buldu

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası kapsamında Ankara'ya gelen Bahrami, Topspin Tennis Academy Bilkent'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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Foto - İran'daki tenis yasağından dünya tenisine uzanan büyük ün: Oynama fırsatı buldu

Yaklaşık 50 yıldır gösteri maçlarında korta çıktığını belirten Bahrami, Ankara'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tenisin hayatının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Bahrami, "Yaklaşık 50 yıldır gösteri tenisi oynuyorum. Bu güzel Ankara şehrinde olmak ve beni görmekten hoşlanan insanların önünde oynamak büyük bir zevk." dedi. 1989 Fransa Açık'ta çiftlerde final oynama başarısı gösteren Bahrami, tenisçi olmayı çocukluğundan itibaren istediğini ve tenis kariyerinde yaşadığı zorluklara rağmen hayalinin peşinden gitmeye devam ettiğini ifade ederek "Bu sadece hayallerin gerçekleşebileceğini kanıtlıyor. Benim hayalim tenisçi olmaktı. Karşıma çıkan her engeli ortadan kaldırdım ve bugün buradayım. Flushing Meadows, Wimbledon, Roland Garros ve Avustralya Açık gibi dünyanın en büyük kortlarında oynadım ve bugün de Ankara'dayım." diye konuştu. İran'da tenis yasağı kariyerinin yönünü değiştirdi Bahrami, İran'da yaklaşık 50 yıl önce tenisin yasaklandığını ve kortların kapatıldığını belirterek bu dönemin kendisini ülke dışında tenis oynamaya yönelttiğini söyledi. Tenisten uzak kalmanın kendisi için zor olduğunu aktaran Bahrami, şöyle devam etti: "Benim hayatım tenis oynamak. İran'da olmak ve o günlerde tenis oynayamamak çok zordu. Yaklaşık 50 yıl önce tenis yasaklanmıştı ve kortlar kapatılmıştı. Bu yüzden dışarı çıkıp tenis oynamam gerekiyordu ve ben de bunu yaptım. Bugün insanların gelip önlerinde gösteri maçı oynamam için beni davet etmesinden mutluyum. Dünyanın her yerinde, her şehrinde böyle, bu çok güzel. Bunu seviyorum ve çok şanslı bir adamım."

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Foto - İran'daki tenis yasağından dünya tenisine uzanan büyük ün: Oynama fırsatı buldu

Korttaki eğlenceli tarzıyla tanınan Bahrami, seyirciyle kurduğu bağın kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek "Benim için tenis oynamanın tek nedeni seyircinin olması. Seyirci yoksa tek başıma oynamaktan keyif almıyorum. İnsanları eğlendirmeyi seviyorum ve iyi bir seyircinin önünde performans göstermeyi seviyorum. Seyirci yoksa tenis oynamak istemiyorum." ifadelerini kullandı. Ankara'daki organizasyonda çocuklarla da tenis oynayan Bahrami, genç sporcuların ilgisinden memnun kaldığını söyledi. Sporda başarı kadar yapılan işten keyif almanın da önemli olduğunu vurgulayan Bahrami, şunları kaydetti:

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Foto - İran'daki tenis yasağından dünya tenisine uzanan büyük ün: Oynama fırsatı buldu

"Kortta ciddi oynayabilirsiniz, daha iyi bir oyuncu olmak için elinizden gelenin en iyisini yapabilirsiniz. Ama asıl önemli olan keyif almak ve yaptığınız şeyden zevk almak. Dünya bir numarası ya da üç binincisi olmanız önemli değil. En azından verebileceğiniz her şeyi vermiş olursunuz. Herkes bir numara olamaz. Bu yüzden oyundan keyif alın."

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