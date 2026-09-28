İran'daki tenis yasağından dünya tenisine uzanan büyük ün: Oynama fırsatı buldu

Yaklaşık 50 yıldır gösteri maçlarında korta çıktığını belirten Bahrami, Ankara'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tenisin hayatının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Bahrami, "Yaklaşık 50 yıldır gösteri tenisi oynuyorum. Bu güzel Ankara şehrinde olmak ve beni görmekten hoşlanan insanların önünde oynamak büyük bir zevk." dedi. 1989 Fransa Açık'ta çiftlerde final oynama başarısı gösteren Bahrami, tenisçi olmayı çocukluğundan itibaren istediğini ve tenis kariyerinde yaşadığı zorluklara rağmen hayalinin peşinden gitmeye devam ettiğini ifade ederek "Bu sadece hayallerin gerçekleşebileceğini kanıtlıyor. Benim hayalim tenisçi olmaktı. Karşıma çıkan her engeli ortadan kaldırdım ve bugün buradayım. Flushing Meadows, Wimbledon, Roland Garros ve Avustralya Açık gibi dünyanın en büyük kortlarında oynadım ve bugün de Ankara'dayım." diye konuştu. İran'da tenis yasağı kariyerinin yönünü değiştirdi Bahrami, İran'da yaklaşık 50 yıl önce tenisin yasaklandığını ve kortların kapatıldığını belirterek bu dönemin kendisini ülke dışında tenis oynamaya yönelttiğini söyledi. Tenisten uzak kalmanın kendisi için zor olduğunu aktaran Bahrami, şöyle devam etti: "Benim hayatım tenis oynamak. İran'da olmak ve o günlerde tenis oynayamamak çok zordu. Yaklaşık 50 yıl önce tenis yasaklanmıştı ve kortlar kapatılmıştı. Bu yüzden dışarı çıkıp tenis oynamam gerekiyordu ve ben de bunu yaptım. Bugün insanların gelip önlerinde gösteri maçı oynamam için beni davet etmesinden mutluyum. Dünyanın her yerinde, her şehrinde böyle, bu çok güzel. Bunu seviyorum ve çok şanslı bir adamım."