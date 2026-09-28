Otomobil devi denizlere açıldı: Lüks yat tanıtıldı!

DAHA GENİŞ VE KONFORLU YAŞAM ALANLARI Markanın ilk lüks yatı olan LY650'nin detaylı şekilde geliştirilmiş bir versiyonu olan LY680, kullanıcılara açık denizde çok daha konforlu bir özel alan sunuyor. Bu yeni modelin flybridge bölümü yaklaşık 1.400 milimetre, yüzme platformu ise 700 milimetre uzatılarak aracın toplam uzunluğu 20,63 metreye ulaştırıldı.