Otomobil devi denizlere açıldı: Lüks yat tanıtıldı!
Lüks otomobil devi Lexus, otomobil üretiminden sonra şimdi de denizlere açıldı. Şirket İlk kez ürettiği LY680 yatının uluslararası siparişlerini resmen başlattı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Lüks otomobil devi Lexus, otomobil üretiminden sonra şimdi de denizlere açıldı. Şirket İlk kez ürettiği LY680 yatının uluslararası siparişlerini resmen başlattı.
Japonya'da 2024 yılında satışa sunulan ve mart ayında dünya lansmanı yapılan Lexus LY680, küresel pazara açılmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen lüks yat, 28 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenecek Fort Lauderdale Uluslararası Tekne Fuarı'nda sergilenecek.
DAHA GENİŞ VE KONFORLU YAŞAM ALANLARI Markanın ilk lüks yatı olan LY650'nin detaylı şekilde geliştirilmiş bir versiyonu olan LY680, kullanıcılara açık denizde çok daha konforlu bir özel alan sunuyor. Bu yeni modelin flybridge bölümü yaklaşık 1.400 milimetre, yüzme platformu ise 700 milimetre uzatılarak aracın toplam uzunluğu 20,63 metreye ulaştırıldı.
Dış tasarımında Lexus'un ünlü L-finesse felsefesini denizcilik dünyasına uyarlayan lüks yat, markanın otomobillerinde sunduğu rafine sessizliği ve dengeyi denizlere taşıyor.
Asya'nın önde gelen üreticilerinden Horizon Group'un ileri mühendislik bilgisiyle inşa edilen bu özel model, Lexus'un otomobillerin ötesine geçerek bir yaşam tarzı markasına dönüşme hedefini simgeliyor.
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