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51 günlük tatil perşembe günü bitiyor! Meclis'te yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor

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51 günlük tatil perşembe günü bitiyor! Meclis'te yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor

11 Ağustos’ta tatile giren TBMM Genel Kurulu 1 Ekim Perşembe günü mesaiye başlıyor. Meclis’in 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek. Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini ise 6 Ekim'de yapacak.

#1
Foto - 51 günlük tatil perşembe günü bitiyor! Meclis'te yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak Meclis'teki Atatürk Anıtı'na saat 13.00'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te açılacak.

#2
Foto - 51 günlük tatil perşembe günü bitiyor! Meclis'te yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor

Kurtulmuş, yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek.

#3
Foto - 51 günlük tatil perşembe günü bitiyor! Meclis'te yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

#4
Foto - 51 günlük tatil perşembe günü bitiyor! Meclis'te yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor

Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak.

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