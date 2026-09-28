51 günlük tatil perşembe günü bitiyor! Meclis'te yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
11 Ağustos’ta tatile giren TBMM Genel Kurulu 1 Ekim Perşembe günü mesaiye başlıyor. Meclis’in 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek. Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini ise 6 Ekim'de yapacak.