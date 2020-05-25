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Aktüel

Alanya'da köprüden çaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-25 00:43:07 -
Alanya'da köprüden çaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde köprüden Kargı Çayı'na devrilen hafif ticari aracın kadın sürücüsü hayatını kaybetti.

Nursel Yıldız (39) yönetimindeki 07 NLK 65 plakalı hafif ticari araç, Türkler Mahallesi Deliktaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak Ali Çavuşoğlu Köprüsü'nden Kargı Çayı'na devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldız'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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