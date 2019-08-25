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Alanya’da kimliği belirsiz erkek cesedi kıyıya vurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:35
Alanya’da kimliği belirsiz erkek cesedi kıyıya vurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.


Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde dün gece saatlerinde sahile gelerek denize giren bir vatandaş, kıyıya vurmuş erkek cesediyle karşılaştı. Vatandaşın bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, 50 yaşında olduğu tahmin edilen cesette inceme başlattı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Cesedin Mersin’den geldiği tahmin ediliyor


Cesedin, 23 Ağustos tarihinde Alanya Marina yat limanında cesedi bulunan Fazilet Bal’la birlikte 20 Ağustos günü Mersin’in Anamur ilçesi Ören Mahallesi’ndeki plaja gelen ve denize girdikten sonra akıntıya kapılıp kaybolan Ayhan Şeker’e (49) ait olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan, Fazilet Bal’ın cansız bedeni 23 Ağustos’ta Alanya Marina açıklarında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:35
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