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Yerel Alanya'da ilginç görüntü: Onlarcası karaya vurdu
Yerel

Alanya'da ilginç görüntü: Onlarcası karaya vurdu

Alanya'da onlarca balon balığı sahile vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 13:47:00 -
Alanya'da ilginç görüntü: Onlarcası karaya vurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde kıyıya vuran canlı balon balıkları görenleri şaşkına çevirdi.

Avsallar Mahallesi’ndeki sahile gelen kısıtlamadan muaf turistler, kıyaya vuran ve çırpınan balon balıklarını görünce panik içinde sudan çıktılar. Siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu bilinen balon balıklarının birkaçı sahilde bulunan görevliler tarafından ağ yardımıyla yakalanırken, diğer balıklar ise suda gözden kayboldu.

Yakalandıktan sonra kumsala çıkartılan yaklaşık 1.5 kilogram ağırlığında 50-60 santimetre uzunluğundaki balon balıkları çevredeki turistler tarafından şaşkınlıkla izlendi.

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