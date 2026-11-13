Alanya’da Hollandalı adam evinde ölü bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya’nın Alanya ilçesinde kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine eve giren ekipler, 59 yaşındaki Hollandalı Willem Visser'i salonda ölü buldu.
Hacet Mahallesi'nde ikamet eden Willem Visser'den (59) haber alamayan arkadaşları, evine gitti. Visser'in kapıyı açmaması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi.
Eve çilingir yardımıyla giren polis ekibi, Visser'i salonda hareketsiz buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Visser'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.