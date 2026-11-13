  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Prof. Dr. Halis Aydemir: En eşsiz rehber Peygamberimiz! Müslümanın en temel kimliği güzel ahlaktır Ahmet Hakan’dan azgın azınlığın hedefindeki sanatçılara destek! Emine Erdoğan’ın ‘Cesur yürek’leri Teknoloji dünyasında ezber bozan batarya testi sonuçlandı! SP’li Fatih Yılmaz'dan SEDDK'ya zor soru: Mellce Sigorta'ya müdahale sonrası neler yaşandı? Dünya kapımızda yatarken Rusya'dan Türkiye'ye olay teklif: Size yardım edebilriz Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılıyor, SIRADA KİMLER VAR var? Abdulkadir Selvi o isimleri açıkladı 13 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi Şevki Yılmaz'dan iktidara 5 önemli UYARI! Mustafa Sarıgül soruşturmasında sıcak gelişme: Çok sayıda kişi için gözaltı kararı verildi Ali Karahasanoğlu'ndan Atatürkçülere zor soru: Bir tane bile bulamadınız mı?
Gündem Alanya’da Hollandalı adam evinde ölü bulundu
Gündem

Alanya’da Hollandalı adam evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alanya’da Hollandalı adam evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine eve giren ekipler, 59 yaşındaki Hollandalı Willem Visser'i salonda ölü buldu.

Hacet Mahallesi'nde ikamet eden Willem Visser'den (59) haber alamayan arkadaşları, evine gitti. Visser'in kapıyı açmaması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi.

Eve çilingir yardımıyla giren polis ekibi, Visser'i salonda hareketsiz buldu.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Visser'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ölüyü bile soyuyorlar: Böyle mala çökme taktiği görülmedi
Ölüyü bile soyuyorlar: Böyle mala çökme taktiği görülmedi

Gündem

Ölüyü bile soyuyorlar: Böyle mala çökme taktiği görülmedi

Ölüm riskini yüzde 69 artıran gizli tehlike! Vücudunuzdaki o detaya hemen bakın!
Ölüm riskini yüzde 69 artıran gizli tehlike! Vücudunuzdaki o detaya hemen bakın!

Kadın - Aile

Ölüm riskini yüzde 69 artıran gizli tehlike! Vücudunuzdaki o detaya hemen bakın!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23