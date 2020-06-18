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Aktüel

Alanya’da evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde narkotik dedektör köpeği ’Elyaf’ın ile bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar, 152 kök ekili Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:22:34 -
Alanya’da evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde narkotik dedektör köpeği ’Elyaf’ın ile bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar, 152 kök ekili Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Merkez Karakolu ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve yetiştiriciliğin engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya’nın Türktaş Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. ’Elyaf’ isimli narkotik dedektör köpeğin de dahil olduğu operasyonda belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, evin bahçesine ekili vaziyette 152 kök Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 4 kilogram esrar ele geçirdi. Evde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek bulunurken, olayla ilgili Hüseyin D. (52) isimli şüpheli gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Hüseyin D. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi

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