Alanya'da doğa sürprizi! Güneşli gün yerini aniden dolu ve sağanağa bıraktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde hava durumunda ani bir değişim yaşandı. Güneşli ve açık havaya güvenerek dışarı çıkan vatandaşlar, aniden bastıran şiddetli sağanak yağışla karşılaştı.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak ile ardından etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Alanya merkezde öğle saatlerinde önce sağanak ardından dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçenin farklı bölgelerinde, oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte zorlandı. Dolu yağışı nedeniyle bazı bölgelerde yollar ve ilçe merkezi beyaza büründü. (DHA)