0553 313 94 23

Alanya'da binlercesi karaya vurdu! Korkutan görüntü hakkında inceleme başlatıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde telef olan binlerce gümüş balığı sahile vurdu. Korkuya neden olan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

22 Şubat 2019 Cuma 15:22
Alanya'da binlercesi karaya vurdu! Korkutan görüntü hakkında inceleme başlatıldı

Alanya’nın Galip Dere Plajı’na dün gece saatlerinde vurduğu tahmin edilen telef olmuş on binlerce gümüş balıklarını gören amatör balıkçılar ve vatandaşlar, şaşkına döndü. Sahildekiler durumu Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine sahile gelen yetkililer balıklardan numuneler alarak incelemesi için laboratuvara gönderdi. Yetkililer yaptıkları ilk incelemelerde balık ölümlerinin herhangi zehirlenmeden kaynaklı olmadığını belirtti.

Açıklarda av yapan balık teknelerin ağlarına takılarak öldüğü tahmin edilen balıkları Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahilden temizlemek için çalışma başlattı.

Ekipler, sahil kenarından topladıkları balıkları çöp torbasına koyarak götürdü. Sahile kenarına halen telef olmuş çok sayıda balığın vurduğu gözlemlendi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:22
  1. Antalya
  2. Alanya
  3. gümüş balığı
  4. Galip Dere Plajı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da cuma hutbelerinde ekonomi eleştirisi
    1. İran'da cuma hutbelerinde ekonomi..
    2. Alkışlar Başkan Aktaş’a
    3. Rus resmi makamları açıkladı: ABD..
    4. Kremlin’den Venezuela açıklaması
    5. Başkan adayı Ulusoy: "Avcılar..
    6. Isparta’da kaçak avcılara 20 bin 150..
    7. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018..
    8. ’Suçtan elde edilen mal varlığının..
    9. Başkan Çelik’e 3 mahalleden tam destek
    10. Özel bireyler ilk defa kar gördü
    11. Burdur merkezli 5 ilde FETÖ..
    12. Muallim Rif’at konulu panel düzenlendi
    13. Avusturya’da bir kişiyi öldüren ineğin..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize..
    15. Bafra’da ebru ve taş boyama kursu
    16. AK Parti, MHP ve karakola bomba koyup..
    17. Erdoğan: "Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın..
    18. Yazar Latife Tekin Eskişehirliler ile..
    19. BİGG Arçelik Garage, 200 bin liralık..
    20. Büyük skandal! Tanesi 20 bin TL'yi buldu
    21. Dijital çalışma ortamında öncülük..
    22. Fotoğraf yarışmasında güzel eserler..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zillet..
    24. Mardin’de AK Parti seçim bürosu önünde..
    25. Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler..
    26. GRAFİKLİ - UEFA Avrupa Ligi'nde..
    27. MediaMarkt Türkiye'ye dijital dünyadan..
    28. BBP'den AK Parti'nin adayına destek
    29. Bilim ve eğitim şehri Atakum
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu)..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...