0553 313 94 23

Alanya’da aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bekçiler tarafından GBT sorgusu yapılan şüpheli hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:17
Alanya’da aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bekçiler tarafından GBT sorgusu yapılan şüpheli hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bekçiler dün gece saatlerinde Damlataş Plajı’nda devreyi yaptığı sırada durumunda şüphe duydukları Metehan Ç. isimli kişiye kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Yapılan kontrolde şüphelinin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metehan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı'da trafik kazası: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
    1. Ağrı'da trafik kazası: 2 kişi öldü, 4..
    2. Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
    3. Erdoğan haftaya baba ocağında miting..
    4. Darbedilen gazi Ömür Karaman'a destek..
    5. Osmanlı torunları geç kalınmış iade-i..
    6. Ekrem'e tatiller bitmiyor! İstanbul..
    7. İstanbul'daki sağanak
    8. İran, Avrupa ülkeleri ve Husiler..
    9. Neymar, PSG'den ayrılıyor!
    10. İsrail medyasından Hafter iddiası!..
    11. Hindistan Cammu Keşmir'deki..
    12. Adanaspor'da transfer
    13. Tarihi Ahi Çelebi Camisi sular altında..
    14. Hafif ticari araç şarampole devrildi:..
    15. İstanbul Valiliğinden şiddetli yağışa..
    16. Fenerbahçe'de ayrılık!
    17. Türkiye; Doğu Akdeniz'de savaşıyor,..
    18. Hizbullah liderinden Amerika'ya uyarı!..
    19. Almanya'da şok iddia! Eski istihbarat..
    20. 'Bugün tedbir almazsak yarın bedel..
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu