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Aktüel

Alanya’da 69 kişiye 136 bin TL ceza

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye 136 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:59:01 -
Alanya’da 69 kişiye 136 bin TL ceza

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye 136 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece sona erdi. Polis ekipleri Alanya’da kısıtlama kapsamında sorumluluk bölgelerinde denetimlerini aralıksız sürdürürken, birçok vatandaşın kurallara uyduğu gözlendi. Yapılan uygulamalarda polis kısıtlama ihlalinde bulunan 69 kişiye 136 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

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