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Aktüel

Alanya’da 5 ayrı villadan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 ayrı villaya girerek çok sayıda ziynet eşyasıyla elektronik eşya hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

2020-04-22 20:36:29 -
Alanya’da 5 ayrı villadan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 ayrı villaya girerek çok sayıda ziynet eşyasıyla elektronik eşya hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.



Alanya’nın Sugözü Mahallesi’ndeki 5 ayrı villadan hırsızlık olduğu ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası 5 ayrı adresten 6 televizyon, cep telefonu ile saat, kolye, künye, bileklik gibi çok sayıda ziynet eşyasını çalan hırsızlık şüphelinin C.Ü. (34) olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis hırsızlık şüphelisini Saray Mahallesi’ndeki gizlediği adreste yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki işlemlerini sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan C.Ü.’den televizyonları satın alan şüpheli hakkında adli işlem başlatırken, çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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