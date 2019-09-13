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Alanya’da 2 yabancı turist yaşamını yitirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan yabancı uyruklu 2 turist, sağlık sorunu ve boğulma sebebiyle hayatını kaybetti.

13 Eylül 2019 Cuma 16:13
Alanya’da 2 yabancı turist yaşamını yitirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan yabancı uyruklu 2 turist, sağlık sorunu ve boğulma sebebiyle hayatını kaybetti.


Alanya’da tatil yapan Polonyalı Jan Sirucek’in (84), serinlemek için Damlataş Mahallesi’ndeki denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra batıp çıkmaya başlayan Polonyalı turisti sahildekiler kıyaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sirucek’i ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Sirucek tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Rus turist otel odasın ölü bulundu


İncekum Mahallesi’ndeki bir otelde tatil yapan Rus vatandaşı Liudmila Reznikova (77) ise çalışanlar tarafından konakladığı odasında hareketsiz şekilde bulundu. Otel yetkilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Reznikova’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Turistlerin cansız bedenleri savcılık incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:13
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