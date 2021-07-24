Alanya HEP Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ile Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecek. İlana konu olan kadrolar tam zamanlı.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ