Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 18 Akademik Personel alınacağını duyurdu
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 18 Akademik Personel alacağını belirtildi. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihiyle birlikte diğer şartlar istendi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 18 Akademik Personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince, Profesör, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir." denildi.
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