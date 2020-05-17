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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı tutuklattı

Antalya’nın Alanya ilçesinde özel sistem kurularak evinde kenevir yetiştirilen ve mahkemece serbest bırakılan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 23:48:08 -
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı tutuklattı

Antalya’nın Alanya ilçesinde özel sistem kurularak evinde kenevir yetiştirilen ve mahkemece serbest bırakılan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.


Alınan istihbaratı değerlendiren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kestel Mahallesi’ndeki Oğuzhan K.’nin (35) ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda Oğuzhan K. gözaltına alınırken, evde yapılan detaylı aramada bir çadır içerisinde uyuşturucu yetiştirmek için damlama, havalandırma, ısıtma ve ışık sistemiyle hazırlanan özel düzenek kurulduğu görüldü. Ekili vaziyette 19 kök "skunk" adı verilen uyuşturucu, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve düzenek aparatları ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan K., sulh ceza hakimliği tarafından denetimli serbestlik getirilerek serbest bırakıldı.



Başsavcılık itiraz etti, tutuklandı


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara bugün itiraz etmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınan Oğuzhan K., Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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