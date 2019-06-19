Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bölümleri 2019, Karabük Üniversitesi başarı sıralaması…

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bölümleri, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bölümleri 2019. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Fizyoterapi taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı MYO Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası MYO İç Mekan Tasarımı taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki MYO Bilgisayar Programcılığı taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki MYO Elektrik taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası MYO Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası MYO İç Mekan Tasarımı taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası MYO Emlak ve Emlak Yönetimi taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Odası Turizm MYO Turizm Animasyonu taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm MYOİkram Hizmetleri taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı MYO İkram Hizmetleri taban puanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız

Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Harran Üniversitesi taban puanları 2019

Trabzon Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Beykent Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Uşak Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Ankara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Marmara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

İstanbul Aydın Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Uludağ Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Trakya Üniversitesi YÖK atlas 2019 taban puanları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) taban puanları 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) taban puanları 2019

Düzce Üniversitesi taban puanları 2019

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2019 taban puanları ÖSYM

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2019 taban puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019 taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri

Abdullah Gül Üniversitesi 2019 taban puanları