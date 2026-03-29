  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yaşam

Alanya açıklarında can pazarı! Alabora olan teknedeki 2 kişi böyle kurtuldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya Alanya'da motor arızası yapan balıkçı teknesi, fırtına ve dalgaların etkisiyle sürüklenip alabora oldu. Teknede bulunan A.Y. ile S.Y., denize atlayıp yüzerek kıyıya çıkarken, kıyıya vuran tekne parçalandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde denize açılan iki kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, motor arızasının ardından fırtına ve dalgalarla baş başa kaldı.

 

Can kaybı yaşanmadı

Olay, saat 06.00 sıralarında Alanya Kızılkule açıklarında meydana geldi. A.Y. ve S.Y.’nin denize açıldığı 'Aga Yıldız' isimli balıkçı teknesinde bir süre sonra motor arızası yaşandı. Kontrolün kaybolduğu tekne, fırtına ve dalgaların etkisiyle Kızılkule açıklarına sürüklenmeye başladı. Su almaya başlayan teknede bulunan A.Y. ile S.Y. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan iki kişi, denize atlayıp yüzerek kıyıya ulaştı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, Kızılkule açıklarında kıyıya vuran tekne parçalara ayrıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23