Alanya açıklarında can pazarı! Alabora olan teknedeki 2 kişi böyle kurtuldu
Antalya Alanya'da motor arızası yapan balıkçı teknesi, fırtına ve dalgaların etkisiyle sürüklenip alabora oldu. Teknede bulunan A.Y. ile S.Y., denize atlayıp yüzerek kıyıya çıkarken, kıyıya vuran tekne parçalandı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde denize açılan iki kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, motor arızasının ardından fırtına ve dalgalarla baş başa kaldı.
Can kaybı yaşanmadı
Olay, saat 06.00 sıralarında Alanya Kızılkule açıklarında meydana geldi. A.Y. ve S.Y.’nin denize açıldığı 'Aga Yıldız' isimli balıkçı teknesinde bir süre sonra motor arızası yaşandı. Kontrolün kaybolduğu tekne, fırtına ve dalgaların etkisiyle Kızılkule açıklarına sürüklenmeye başladı. Su almaya başlayan teknede bulunan A.Y. ile S.Y. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan iki kişi, denize atlayıp yüzerek kıyıya ulaştı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, Kızılkule açıklarında kıyıya vuran tekne parçalara ayrıldı.