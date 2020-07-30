Aladağların serinliği ve ormanları arasındaki “bungalov evler”de izole tatil yapıyorlar

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Hacer Ormanı ile Kapuzbaşı Şelaleri arasındaki bungalov evler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole tatil isteyenleri misafir ediyor.

"Türkiye'nin Niagara'sı" olarak adlandırılan Kapuzbaşı Şelaleleri ile tabiat harikası olan Hacer Ormanı arasına gizlenmiş bungalov evler, doğaseverler tarafından ilgi görüyor.

Kuş cıvıltıları, rüzgarda savrulan ağaç yaprakları ve çevrede akan doğal su kaynakları ile misafirlerine huzur veren bungalov evler hem Kayseri'den hem de diğer illerden gelen bir çok turiste ev sahipliği yapıyor. Büyük ilgi gören evler özellikle pandemi süreciyle daha sık tercih ediliyor.

İşletme sahibi Raşit Keskinkılıç, bungalov evlere yoğun talep aldıklarını, doğaseverler tarafından vazgeçilmez bir yer olduğunu belirterek, "Bu evler bol oksijenli bir ortamda olduğu için doğaseverleri buraya çekiyor. 14 evimizin her birinde 6 kişi konaklama imkanı bulabiliyor. Kışın da misafirlerimizi ağırlıyoruz. Burası Kapuzbaşı Şelaleri'ne 7 kilometre uzaklıkta. Bu evler, şelaleye gelip serinlemek isteyen misafirlerin de adresi. Özellikle hafta sonu çok fazla talep var. Önümüzdeki 3 hafta sonu tamamen doluyuz. Hemen yukarıda Hacer Ormanı var. Buraya gelenler oraya çıkıp yürüyüş de yapıyor." diye konuştu.

Pandemi sürecinde kıyı kesimlere gitmek istemeyenler tarafından da çok fazla talep gördüklerini ifade eden Keskinkılıç, konukların evlerde ailece güzel vakit geçirdiğini vurguladı.

İzole tatil geçirmek isteyenler için de bu bölgenin ideal olduğunu anlatan Keskinkılıç, "Buraya gelen misafirlerimiz bize çok güzel dönüşler yapıyor. Müşterilerimiz çok memnun kalıyor. İkinci defa ailesi ve yakınlarıyla gelenler oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Yurt dışından da bize sosyal medyadan ulaşan oluyor, gelmek istiyorlar ama pandemi sürecinden dolayı yavaş yavaş rezervasyon almaya başladık." dedi.

Ziyaretçilerden Ahmet Can Karaoğlu da bölgeye ilk defa geldiğini, çok memnun kaldığını belirtti.

Dinlenmek için sakin bir yer olduğunu aktaran Karaoğlu, "Gerçekten güzel ve tam bir aile ortamı. Gece de burada kalacağız, umarım güzel geçer. Geldiğimiz için mutluyuz çünkü doğa ile iç içe şehrin gürültüsünden ve binalardan uzaktayız." diye konuştu.

- "Harika bir yer"

Meral Maraş ise arkadaş tavsiyesi ile geldiğini vurgulayarak, "Kafa dinlemek için şehirden uzak çok güzel bir yer. Pandemi nedeniyle bir yere çıkamadığımız için burası gerçekten doğa ile baş başa harika bir yer. Kuş cıvıltılarının ve su sesinin olduğu keyif verici bir yer. İyi ki gelmişiz." değerlendirmesini yaptı.

Meryem Maraş da salgın sürecinde böyle bir yere fazlasıyla ihtiyaç duyduklarını, huzurlu bir ortam olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada bir arkadaşımızdan gördük ve onun için burayı tercih ettik. Kayseri'de böyle bir yer olduğunu daha önce bilmiyordum. Pandemi sürecinde bir yerlere kaçmak istedik. Gerçekten evlerde sıkıldık. Denize gitmek yerine böyle doğa ile iç içe olup daha sakin daha huzur veren bir yeri tercih ettik. Gerçekten beklediğimizden daha güzel bir yer."







