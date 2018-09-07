Aladağ'da 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınında 2 kişi tahliye edildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili görülen duruşmada, davanın tutuklu sanıkları yurt müdürü Cuma Ali Genç ve dernek başkanı İsmail Uğur'un tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

DURUŞMAYA TUTUKLU VE TUTUKSUZ SANIKLAR KATILDI

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi salonundaki yer sıkıntısı nedeniyle Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu yurt müdürü Cuma Ali Genç, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin Başkanı İsmail Uğur, dönemin itfaiye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 16 tutuksuz sanıktan bazıları ile müşteki aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"TAHLİYEMİ VE BERAATİMİ İSTİYORUM"

Mahkemede mağdur müşteki aileler adına savunma yapan avukatlar ise bilirkişi raporunun alanında uzman kişilerce hazırlanmadığını, raporda usul ve teknik yoksunlukların bulunduğunu öne sürerek, taraflarına raporu incelemek için süre verilmesi ve iddia makamının tutuklu sanıklar yönünden tahliye talebinin reddine karar verilmesini talep etti. Duruşmada savunma yapan sanık Cuma Ali Genç, "Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Duruşmada savunmaları alınan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.

YURT MÜDÜRÜ VE DERNEK BAŞKANININ TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti de İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılarak alınan bilirkişi raporuna göre tali kusurlu bulunan tutuklu sanıklar Cuma Ali Genç ve İsmail Uğur'un tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet ayrıca, dava dosyasının Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dönemin Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'in de yargılandığı dosyayla birleştirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.