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Alaçam’da Bağlama Kursu

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bağlama Kursu" eğitim vermeye başladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:34
Alaçam’da Bağlama Kursu

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bağlama Kursu" eğitim vermeye başladı.


Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Şaban Tongal, "Bağlama, inanç, kültür ve tarih derinliği bulunan bir enstrümandır ve Türk halk müziğinin temel icra sazıdır. Bağlama eğitimi kurs programı, değişen, gelişen müzik kültürlerine uyum sağlayan, içinde yaşadığı toplumun yöresel özelliklerini enstrümanıyla harmanlayan, müziğin disiplininden taviz vermeyerek içinde bulunduğu çağın gereksinimlerine uygun müzikaliteye ulaşmayı amaçlamaktadır" dedi.


Bağlama hocası Meltem Denizer ise, "Kursumuzun bugün ilk günü olmasına rağmen, kursiyerlerimizin özverili çalışmaları ile Türk halk müziğimizin seçkin türkülerini bağlamamızla icra etmeye çalışacağız" diye konuştu.


2 grup halinde haftada 4 gün verilecek olan bağlama kursu 3 ay sürecek. Kurs sonunda, derse devam koşullarını sağlayanlar, MEB onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:34
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