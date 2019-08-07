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"Alaçam Esnafına Sahip Çık" kampanyası

Alaçam Esnaf ve Sanatkârlar Odasınca "Alaçam Esnafına Sahip Çık" kampanyası başlatıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:27
"Alaçam Esnafına Sahip Çık" kampanyası

Alaçam Esnaf ve Sanatkârlar Odasınca "Alaçam Esnafına Sahip Çık" kampanyası başlatıldı.


Alaçam Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, küçük ölçekli esnafların ayakta kalmalarını sağlamak amacıyla "Alaçam Esnafına Sahip Çık" adı altında kampanya başlattıklarını söyledi.


Özyılmaz, "İlçe merkezi ve kırsal mahallerde bulunan küçük ölçekli esnafları ’Alaçam Esnafına Sahip Çık’ adlı afiş dağıtarak, Alaçam esnafımıza sahip çıkalım, cebinizde paranız olmadığında bir ihtiyacınız olduğu anda size sahip çıkan Alaçam esnafınızdır" dedi.


Vatandaşlara ve Alaçam esnafına amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Özyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:“Yaptırdığımız afişlerimizi, odamıza kayıtlı yaklaşık 700 esnafımızın iş yeri girişine astırıyoruz. Ekonomik çarkın dönmesi ve küçük esnafımızın ayakta kalması için herkesi kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:27
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