Alacak verecek meselesi kavgasında kan aktı!
Şanlıurfa'da iki grup arasında alacak verecek iddiasıyla çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Merkez Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek iddiasıyla çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Hastanede yapılan müdahaleler yetersiz kaldı
Kavgada ağır yaralanan İmam Ağaç (37), 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ağaç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.