  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Alacak kavgası kanlı bitti! Silahlar Yahşihan’da konuştu!
Yerel

Alacak kavgası kanlı bitti! Silahlar Yahşihan’da konuştu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Alacak kavgası kanlı bitti! Silahlar Yahşihan’da konuştu!

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Husumetlisinin tabancayla ateş açtığı şahıs bacağından yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, husumetlisi tarafından tabancayla vurularak bacağından yaralandı.

Olay, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. (40) ile O.K. (34) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K., husumetli olduğu E.Ö.’ye tabancayla ateş etti. Kurşunun sağ bacağına isabet etmesiyle E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede detaylı çalışma yaptı.

Şüpheli O.K.’nin yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldı. 

TAG otoyolunda inanılmaz kaza: Aynı yöne giden hububat yüklü 3 tır, birbiriyle çarpışıp yandı
TAG otoyolunda inanılmaz kaza: Aynı yöne giden hububat yüklü 3 tır, birbiriyle çarpışıp yandı

Gündem

TAG otoyolunda inanılmaz kaza: Aynı yöne giden hububat yüklü 3 tır, birbiriyle çarpışıp yandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçmuştu! Korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçmuştu! Korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Yerel

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçmuştu! Korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Sağanak sonrası yollar kayganlaştı! Aynı virajda dakikalar içinde peş peşe kaza
Sağanak sonrası yollar kayganlaştı! Aynı virajda dakikalar içinde peş peşe kaza

Yaşam

Sağanak sonrası yollar kayganlaştı! Aynı virajda dakikalar içinde peş peşe kaza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23