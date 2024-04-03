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Yerel Alaca’da 700 saman balyası alev alev yandı
Yerel

Alaca’da 700 saman balyası alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 07:43:00 -

Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan yangında 700 saman balyası kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Büyükdona köyünde Tutan Şahin’e ait istiflenen saman balyalarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye Alaca Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Şahin’e ait 700 adet saman balyası kül oldu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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