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Alaca çorba tarifi

İçinizi ısıtacak bir tarif: Alaca çorba...

14 Eylül 2018 Cuma 19:57
Alaca çorba tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı buğday (dövme-aşurelik)

1 su bardağı nohut (haşlanmış)

yarım su bardağı yeşil mercimek

1 adet orta boy soğan

3- 3,5 litre su

1 yemek kaşığı salça (biber&domates karışık)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru tarhun (damak tadınıza göre arttırabilirsiniz)

Tuz

Karabiber

Sosu için:

1 yemek kaşığı tarhun

Yarım çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI:

Buğdayı 1 gece önceden sıcak su ile ıslatın ve sabaha kadar yumuşaması için bekletin.

Orta boy bir tencereye suyunu süzüp 1 su yıkadığınız buğdayları ve 3 litre suyu tencereye alarak orta ateşte kaynatmaya başlayın. Soğanı küçük küçük yemeklik doğrayın.

Buğdaylar yumuşamaya başlayınca haşlanmış nohutu, soğanı ve mercimekleri ilave ederek orta ateşte pişirmeye devam edin. (Buğday nedeniyle yoğun bir kıvam almışsa yarım litre daha su katın.)

Tereyağı, salça ve tarhunu küçük bir tavaya alıp 2 dakika kadar orta ateşte kavurun. Kavurduğunuz baharatlı salçayı çorbaya ekleyerek karıştırın ve 5 dakika daha kısık ateşte kaynatın.

Çorba kaynarken zeytinyağı ve tarhunu küçük bir tavada kızdırın.

Çorbayı servis kaselerine alın ve üzerine baharatlı yağ gezdirerek servis yapın.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 19:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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