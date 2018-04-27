Alabaş otu binbir derde deva

Son zamanlarda herkesin dilinden diline dolaşan ve aynı zamanda sağlığa çok faydası olan bir ot türü, meşşhur olmayabaşladı. Alabaş otu, sağlıktan başka değerlere kadar; birçok şeyin şifası olmakla birlikte aynı zamanda herkes tarafından da kullanılıyor. Alabaş otu nedir, faydaları nelerdir? İşte bu soruların cevapları...

ALABAŞ OTU

Kimi sebze veya meyveler; aslında henüz Türkiye’de bulunmazken, yurt dışında çok eski zamanlardan beri kullanıma sunuluyor. Alabaş otu aslında bir turpgil ailesine mensup olmaktadır. Aslına bakarsanız; birçok hastalığa ve aynı zamanda birçok derde de deva olmaktadır. Özellikle de kanser hastaları için; en şifalı sebze türlerinden birisi olarak bile bilinmektedir. Son zamanlarda Türkiye’de popülerliği artmış olan alabaş otu; Marmara ve Karadeniz bölgesinde çok daha yaygın olarak üretilmektedir.

ALABAŞ NEDİR?

Rengi açık eflatun ve yeşilimsi gibi iki renk olan ve aynı zamanda turba ve şalgama benzeyen bir çeşit sebze olarak karşımıza çıkmaktadır. Yenebilen turpgiller gibi; gerek yumrusu gerek ise de yaprakları bulunmaktadır ve bu sayede de benzediği sebzelere eşlik etmektedir. Birçok vitamini içerisinde barındırıyor olması; tercih edilmesinde ki en büyük etkenlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerisinde; A, B1, B2, B3, B6 ve C vitaminleri ağırlık kazanmaktadır. Aynı zamanda da bahsettiğimiz gibi; antioksidan özelliği ile birçok kanser türüne karşı önlem niteliğindedir.

FAYDALARI

Gerek akciğer için olsun gerek ise de kalın bağırsak için olsun; bu gibi organlara çok iyi geldiği için; olası kanser ihtimalini de en aza indirgiyor. Antioksidan özelliği sayesinde kanserden koruyucu etki yaratıyor.

Yaşlılarda veya orta yaşlarda olan, ki son zamanlarda gençlerde de oluşan, tansiyon sorununa en net çözümlerden birisini; alabaşı içerisinde barındırıyor. Daha çok yüksek tansiyona iyi gelmesiyle birlikte aynı zamanda tansiyonu dengelemektedir.

Sinir sisteminizde eğer sıkıntı varsa; sizlere önereceğimiz sebze; alabaşı olacaktır. Sinir sitemi ve sinir siteminden oluşabilecek hastalıkların da tedavisi niteliğinde olmaktadır.

Nefes darlığı ve aynı zamanda astım, son zamanlarda gözüken en sıkıntılı hastalıklardan ikisi olmaktadır. Bunların giderilmesi, en azından en alt seviyeye indirilmesi için; alabaş otu kullanılmaktadır.

Dolaşım hastalıkları aynı sıra; aynı zamanda kalp hastalıklarında da koruyucu etki yaratmaktadır.

Kansızlık, günümüz hastalıklarından birisi olmakla birlikte; neredeyse her 5 insandan 1’inde meydana gelmektedir. Kansızlık kısmında da alabaş yardımımıza koşmaktadır.

Hamile kadınlar üzerinde ki etkisini ise pas geçmemek gerekmektedir. Yiyen hamile kadınların veya yeni doğum yapmış kadınların, bebeklerine daha iyi süt verebilmesi adına kullanılmaktadır.

Her kadının sorunlarından birisi olan kilo sorunu için birebirdir. Az kalorili ve aynı zamanda içinde yüksek oranda lif bulunması sebebiyle; uzun süreli tokluk yaratmaktadır. Bu sayede de diyetlerde uygunluk göstermektedir.

Romatizması olan hastalar içinde; alabaşı birebir yardımcı olmaktadır.

Öksürük ve aynı zamanda bronşit gibi hastalıklar konusunda da alabaşı otunun faydalarından yararlanabiliriz.