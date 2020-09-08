Alabarda'dan kritik açıklamalar: Böyle olursa Türkiye'ye de huzur gelmeyecek

Ortadoğu ülkeleriyle ilgili bir açıklamada bulunan eski asker ve Strateji uzmanı Yusuf Alabarda önemli tespitlerde bulundu.

Alabarda'nın açıklamaları şöyle:

ABD Başkanı Donald Trump'ın sevdiğim bir yanı var. Her şeyi açık açık konuşuyor. DEAŞ'ı Hillary Clinton'un kurduğunu açıkladı. Bu Ortadoğu'da paradan başka bir şey olmadığını söyledi, Prens Selman'ı yanına oturtup milyar dolarlık silah sattı. Bu paralarla alt yapıyı geliştireceğiz dedi.

Bütün bunlar şunu gösteriyor, Ortadoğu'daki rejimler bir zillet çukurunun içindedir. Türkiye diyor ki Mısır'ı Mısır halkı yönetsin, Diyorlar ki Mısır'da kim varsa var siz bunlarla ilişki kurun. İyi de kardeşim bu adamlarla bu coğrafyada yanyana yaşarken Esed ailesi Suriye'deyken Mısır'da darbeler yapılırken Türkiye'ye de huzur gelmeyecek.