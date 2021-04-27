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Gündem Alabarda'dan çarpıcı F-35 yorumu
Gündem

Alabarda'dan çarpıcı F-35 yorumu

Türkiye'nin F-35 programından resmen çıkarılması hakkında açıklamalarda bulunan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve stratejist Yusuf Alabarda, ABD'nin artık Türkiye'ye bedel ödetemeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 05:42:00 -

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve stratejist Yusuf Alabarda ABD'nin artık Türkiye'ye bir bedel ödetemeyeceğini söyledi.

Sözde Ermeni soykırımı masaya sürüldüyse ABD yanlışlara devam ediyor. Biden'ın meşhur gazetenini yazarlar kuruluyla yaptığı toplantıda Türkiye'nin bedel ödemesi gerektiğini söylüyor. Söz Türkiye'yi F-35'ten çıkartıp yaptırım uyguladığınızda bedel ürettirmiyorsunuz. Kıbrıs yaptırımlarında Türkiye telsiz üretiyordu. Aselsan şuan dünyada ilk 50'ye girdi. Artık bu hareketler Türkiye'ye bedel ödetmiyor. Küresel ticarette Türkiye'nin o kadar çok işbirliği yapabileceği ülke var. Temel Kotil 5 yıldır insan yetiştiriyor. Sondaj gemisinde çalışanlara baskı bile uygulandı. F-35'in saatlik maliyeti 35 bin dolar. F-35'lerle ilgili birçok akademisyen eleştiride bulunuyor. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bir haber programında F-35 tartışılırken hükümet suçlanıyor.

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