Alabarda yerden yere vurdu: BBC'nin kredisini herkes görsün

BBC'nin Afgan mülteciler yalanına ilişkin açıklamalarda bulunan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Stratejist Yusuf Alabarda, BBC'nin bu tür yalanları hep kullandığını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu yalanlarla siyaset yaptığını söyledi.

Alabarda'nın sözleri şöyle:

Bu ülkede demokrasinin kalitesini iktidar değil muhalefet belirleyecektir. Muhalefetin içine düşmüş olduğu bu durum bizim hoşumuza giden bir şey değli, dolayısıyla hükümeti itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalar var. Bunlara örnekler de verilebilir. Katar'dan öğrenciler geleceği söylenmiştir. Bunun da yanlış olduğu ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili gerçekler ortaya çıkmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu her sınavda bunu dile getirip milyonlarca öğrencinin moralini bozuyor. En son BBC'nin Afgan mültecilerle ilgili yalan bir haberi vardı. Sadece BBC yazdı diye bu haber değeri taşımaz. Bunun üzerinden bir yalan rüzgarı başladı.

BBC'nin kredisini herkes görsün

BBC Türkçe yalanını aşikar bir şekilde paylaştı. Özrünü de bir link olarak yayınladı. BBC'nin kredisini herkes görsün. Bazılarının dokunulmaz gibi şeyleri var. Neyse BBC bu haberi yalanlamasına rağmen, Kılıçdaroğlu bir özür dilemidi. Yalan üzerine kurgulanmış siyaset ve trolleri kullanıp siyaseti karıştırmak Türk demokrasisi ve Kemal beye de kaybettirir. Şimdi bir yalan üzerine imparatorluk kuruyorsunuz. Parasıyla değil mi yalan söylerim diyorsunuz.