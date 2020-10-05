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Gündem Alabarda: Füzeyle toprak alınsaydı Saddam Hüseyin fırlattığı Scudlarla İsrail'i ele geçirirdi
Gündem

Alabarda: Füzeyle toprak alınsaydı Saddam Hüseyin fırlattığı Scudlarla İsrail'i ele geçirirdi

Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda, Ermenistan'ın füze saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, füzeleri kullanarak toprak ele geçirilemeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 01:40:00 -

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'dan ağır darbe alan terör devleti Ermenistan, elindeki uzun menzilli füzelerle Azerbaycan'daki sivil hedeflere saldırı düzenledi. Saldırıda 5 sivilin öldüğü açıklanırken, Ermenistan'ın bu hamleyi çaresizlik nedeniyle yaptığı iddia ediliyor.

Azerbaycan ordusunun karşı saldırısında ağır kayıplar veren Ermeni kuvvetleri hergün işgal altındaki toprakları adım adım kaybediyor.

Ermenistan'ın füze saldırısı hakkında açıklamalarda bulunan Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda, "Belli bir noktadan yapılan füze saldırısıyla Azerbaycan topraklarını işgal edemezsiniz. Ermenistan bu hamlesiyle savaş suçu işliyor. Uzun menzilli füzelerle toprak alınacak olsa Saddam Hüseyin fırlattığı Scudlarla İsrail'i ele geçirirdi. Ermenistan bu füzelerle ne Bakü'yü ne de Gence'yi ele geçirebilir." diyerek Ermenistan'ın çabalarının boşuna olduğunu açıkladı.

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