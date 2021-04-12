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Gündem Alabarda ABD'nin ne istediğini açıkladı
Gündem

Alabarda ABD'nin ne istediğini açıkladı

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, ABD'nin Türkiye ve Rusya planını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 22:31:00 -

Küresel güç mücadelesi veren ABD'nin Türkiye ve Rusya planları hakkında açıklamalarda bulunan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, ABD'nin Erdoğansız Türkiye, Putinsiz Rusya istediğini söyledi.

Alabarda'nın açıklamaları şöyle:

Soğuk savaş dönemindeki kuşatma siyasetinin tekrar sahneye konulduğunu söylebiliriz. Şimdi ABD yönetimi Putinizmin ve Çin'in kuşatılmasını istiyor. Kuşatılan Rusya Putin olduğu için. Pompeo'nun dediği gibi Türkiye ile bir sorunumuz yok ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile problemlerinin olduğunu ağzından kaçırdı.

Çin'in orta vadedeki rakibi olduğunu söylemeye gerek yok. Pentagon'un 700 milyar dolar ayırmış olduğu bütçe Çin tarafından 400 milyar dolar arttırıldı. ABD'nin Avrasya'da Rusya'ya ihtiyacı vardır. Erdoğansız Türkiye, Putinsiz Rusya istiyor. Rusya'nın nüfusu 144 milyon, ekonomi anlamında fosil yakıtlara ve savunma sanayisine bağlı. Bir ülkenin nüfusu azalıyor ve iktisadi anlamda bir varlık gösteremiyorsa küresel anlamda başat bir güç değildir. Putinizmi kuşatmak için ABD Ukrayna gibi bir malzemeyi kullanıyor.

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