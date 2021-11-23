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Gündem Alaattin Çakıcı'dan sokağa çıkan provokatörlere sert tepki: Devlet sahipsiz değildir, devlete güvenin!
Gündem

Alaattin Çakıcı'dan sokağa çıkan provokatörlere sert tepki: Devlet sahipsiz değildir, devlete güvenin!

Kurdaki artışları bahane eden bazı provokatörler sokakları karıştırmak için harekete geçti. Halkı galeyana getirmeyen gruplara Alaattin Çakıcı'dan sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 22:58:00 -
Alaattin Çakıcı'dan sokağa çıkan provokatörlere sert tepki: Devlet sahipsiz değildir, devlete güvenin!

Ankara'da ve İstanbul'da döviz kurundaki yükselişi bahane eden bir grup provokatör, sokaklara inerek halkı galeyana getirmeye çalıştı.

Alaatin Çakıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla provokatörlere tepki gösterdi ve bunun kışkırtma olduğunu ifade etti.

Çakıcı mesajında şu ifadeler bulundu:

"Batı ve okyanus ötesinin 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri devreye sokarak ülkemizde vatan hainlerine ihtilal yaptırmak istediğini aziz milletimiz bilmektedir.

Aylardır Türkiye'nin ekonomik kodlarıyla oynayan Batı ve Okyanus ötesi ile onların Türkiye'deki yerli işbirlikçileri doları yükselterek hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı yıpratmak istemekte, vatana ihanet eden belirli odakları devreye sokarak vatandaşımızı sokağa döktüren ve onların uluslararası patronlarının bu uğraşlarının boşa çıkarılacağını sağduyu sahibi milletimiz bilmektedir.

Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP'nin uluslararası provokatörlerinin bu kışkırtmasına fırsat vermeyiniz. Devlet sahipsiz değildir. Devletinize Lütfen güveniniz."

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Yorumlar

Sedat Peker

 Yavaş dönün ümmet yetişemiyor.
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Karadenizli

Ulkenin kaderi yini mafyayayami kaldi birisi miting yapiyordu biride devleti kollamaya calisiyor bizim ulkemiz devletimiz buyuktur mafyaya kalmadi
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