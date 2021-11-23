Alaattin Çakıcı'dan sokağa çıkan provokatörlere sert tepki: Devlet sahipsiz değildir, devlete güvenin!

Ankara'da ve İstanbul'da döviz kurundaki yükselişi bahane eden bir grup provokatör, sokaklara inerek halkı galeyana getirmeye çalıştı.

Alaatin Çakıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla provokatörlere tepki gösterdi ve bunun kışkırtma olduğunu ifade etti.

Çakıcı mesajında şu ifadeler bulundu:

"Batı ve okyanus ötesinin 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri devreye sokarak ülkemizde vatan hainlerine ihtilal yaptırmak istediğini aziz milletimiz bilmektedir.

Aylardır Türkiye'nin ekonomik kodlarıyla oynayan Batı ve Okyanus ötesi ile onların Türkiye'deki yerli işbirlikçileri doları yükselterek hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı yıpratmak istemekte, vatana ihanet eden belirli odakları devreye sokarak vatandaşımızı sokağa döktüren ve onların uluslararası patronlarının bu uğraşlarının boşa çıkarılacağını sağduyu sahibi milletimiz bilmektedir.

Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP'nin uluslararası provokatörlerinin bu kışkırtmasına fırsat vermeyiniz. Devlet sahipsiz değildir. Devletinize Lütfen güveniniz."