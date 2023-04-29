Alaattin Çakıcı'dan Muhammet Yakut'a: Yiğit olan adamın karşısına dikilir!
Alaattin Çakıcı, Muhammet Yakut adlı kişinin kendisi ile ilgili açıklamalarına sert ifadelerle cevap verdi.
Alaattin Çakıcı, Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla gündeme gelen Muhammet Yakut isimli kişiye sert ifadelerle tepki gösterdi.
Twitter hesabından Yakut'un kendisi ile ilgili sözlerine cevap veren Çakıcı, "Kimin kiminle ne problemi varsa televizyonlarda konuşmaya gerek yok. Yiğit olan adamın karşısına dikilir ve hesap sorar." dedi.
Çakıcı'nın açıklaması: