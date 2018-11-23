Alaattin Çakıcı operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Alaattin Çakıcı ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 21 kişiden 9'u tutuklandı.23 Kasım 2018 Cuma 09:26
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
9 kişi hakkında tutuklama kararı
Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer 21 zanlıdan 4'ü adli kontrol uygulanması, 17'si ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme tarafından sorgulanan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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