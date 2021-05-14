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Gündem Alaattin Çakıcı: İnfaz kanunu çıkmasaydı, 8 ay sonra zaten çıkacaktım
Gündem

Alaattin Çakıcı: İnfaz kanunu çıkmasaydı, 8 ay sonra zaten çıkacaktım

Geçtiğimiz aylarda çıkarılan infaz yasası düzenlemesi ile tahliye olan Alaattin Çakıcı, sosyal medyadan paylaştığı iki sayfalık mektubunda, "Af çıkmasa bile 8 ay sonra tahliye olacaktım." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 21:26:00 - 2021-05-14 21:50:55
Alaattin Çakıcı: İnfaz kanunu çıkmasaydı, 8 ay sonra zaten çıkacaktım

İnfaz yasası düzenlemesiyle geçtiğimiz yıl cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İnfaz kanunu çıkmasaydı, 8 ay sonra zaten çıkacaktım" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda "af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle Nisan 2020'de cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, iki sayfalık bir mektup yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

"Af çıkmasa bile 8 ay sonra tahliye olacaktım"

Çakıcı şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefete ve devlet düşmanlarına şunu hatırlatmak isterim. Temcit pilavı gibi sürekli sayın Bahçeli’yi, sayın devlet başkanını özel afla çıkardı diye ibare kullanmayın. Af çıkmasa bile 8 ay sonra tahliye olacaktım. Ama size yolu gösteriyorum. Aftan evvel devam eden mahkemelerim var. Hızlandırın. Onursuz dışarıda özgür kalacaksam, adam gibi hapishaneye dönmeyi tercih ederim. Aziz Türk milletine, sayın Devlet Başkanımıza, benden dolayı sürekli suçlanan MHP Genel Başkanı değerli ağabeyim Devlet Bahçeli’ye saygılarımla arz ederim"

"Cumhuriyet tarihinin terörle en çok mücadele eden ismi Süleyman Soylu"

Çakıcı açıklamasının devamında, "Cumhuriyet tarihi terörle en çok mücadele etmiş İçişleri Bakanı Sayın Soylu ilgili bir şeyler söylenmektedir. Sayın Soylu’yu Türkiye tanıyor. Terörle ilgili bedenini 5 bin derecedeki ateşin içine atmıştır. İnsan bir şeylerin ortaya dökülmesini istiyorsa sapla sapanı birbirinden ayırmasını bilmeli. Yurt içi ve yurt dışımda Türküm, Türkmenim, devlet benim için her şeydir diyenlere şunu hatırlatmak isterim, birileri yanlışın içindeyse Türkiye’nin bekası söz konusu olduğu bu dönemde görevini ifa edenlere söz söylememesi gerekir." dedi.

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