CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çakıcı hakkında Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mektubun ardından "hakaret ve tehdit" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı, nisan ayında tahliye edilmişti. İfade veren Çakıcı'nın sözleri ne oldu?

Alaattin Çakıcı ifadesinde ne dedi?

Çakıcı'nın ifadesinde "Artık birileri ne sayın devlet başkanımıza ne de sayın Bahçeli’ye Alaattin Çakıcı’yı neden koruyorsunuz diye, malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır.Artık yargı bu dava ile ilgili soruşturmasını başlatmış” dediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Alaattin Çakıcı'nın Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdiği ortaya çıktı. Çakıcı, verdiği ifadede Kılıçdaroğlu için kullandığı "dürzü" ifadesini aslında "İsmailiye mezhebinin bir alt kolu" anlamında kullandığını söylediği öne sürüldü.

Çakıcı ifadesinde, "Dürzü kelimesinin anlamı, İsmailiye mezhebinin bir alt kolu olan, Cebel dağında yaşayan, Halep bölgesinde yaşayan İslamiyet'in farklı bir kolu olan, yani sosyal hayattaki inanıştaki genişlik kavramıdır dürzü. Evet doğrudur, halk dilinde dürzüyü farklı anlama çekebiliyorlar" şeklinde konuştu.

"Bakla kazığıyla seni tanıştıracağım" şeklindeki sözlerini ise Alaattin Çakıcı bu ifadelerle savundu;

“Tehdit değil, ikaz mahiyetiyle, 'Bu hakaretlerine devam edersen seni bakla odunuyla tanıştıracağım' cümlesini kullandım. Ama amacım, 'seni devlete şikayet ederim.' Devletin yasalarıyla karşılaştırmaktır. Yani çok sert odun cümlesini kullandım. Adalet anlamında kullandım. Sert odun kırılmaz. Bu anlamda söyledim.”

Alaattin Çakıcı kimdir?

20 Ocak 1953 tarihinde Trabzon ili Arsin ilçesi Fındıklı köyünde doğdu. Kafkasya mültecisi, Türkmen kökenli bir ailenin çocuğudur. Annesinin adı Şakire Çakıcı, babası Ali Çakıcı’dır. Fahrettin Çakıcı ve Gençağa Çakıcı adında iki erkek kardeşi, Gamze Çakıcı ve Leyla Çakıcı adlarında iki kız kardeşi vardır.