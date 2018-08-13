Alaattin Çakıcı hangi cezaevine sevk edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çok konuşulan af önerisiyle ilgili açıklamasında Alaattin Çakıcı'nın da adını geçirmişti. Alaattin Çakıcı, Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinden Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

15 Temmuz 2017 tarihinde Bolu’dan Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevine nakledilen ve bir süre Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı, bu sabah saat 05.00 sıralarında Ankara Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gören Alaattin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etmişti. Devlet Bahçeli'nin ziyaretine ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşılmıştı. Bahçeli, çok konuşulan af önerisiyle ilgili açıklamasında Alaattin Çakıcı'nın da adını geçirmişti