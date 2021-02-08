Alaattin Çakıcı Boğaziçi mektubunda ne dedi? Alaattin Çakıcı, Melih Bulu’dan ne istedi?

Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabından yayınladığı Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin mektubunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun istifası için yapılan protesto gösterilerinin 'Cumhur İttifakı'na zarar vermek' için 'terörist öğrenciler' tarafından düzenlendiğini söyledi.

Alaattin Çakıcı, rektör atanmasını bahane edilerek Boğaziçi Üniversitesindeki provokatörlerin kirli yüzünü de bir bir anlattı. Çakıcı sonuna imzasını attığı mektupta, Boğaziçi Üniversitesi'nin Amerikalı Protestan misyonerler tarafından kurulmuş ve Osmanlı'yı zor duruma sokmak için faaliyet yürüten bir 'fesat yuvası' olduğunu ifade ederek, rektör Melih Bulu'nun istifasını isteyen öğrencileri aynen Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi 'terörist' gruplar olduğunu söyledi. Çakıcı, rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun kesinlikle istifa etmemesi gerektiğini söyleyerek "Lütfen! Sakın istifa etmeyiniz. İstifa ederseniz bu terörist eylemcilerin önünü açarsınız. Bu kutlu ittifakta gedik açmaya hakkınız yok" dedi.

Alaattin Çakıcı Boğaziçi'ndeki olaylara ne dedi?