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Gündem Alaattin Çakıcı Boğaziçi mektubunda ne dedi? Alaattin Çakıcı, Melih Bulu’dan ne istedi?
Gündem

Alaattin Çakıcı Boğaziçi mektubunda ne dedi? Alaattin Çakıcı, Melih Bulu’dan ne istedi?

Yasa dışı örgütlerle CHP ve HDP'nin kışkırttığı Boğaziçi provokatörleri ikinci gezi ihanetini gerçekleştirmek istiyor. Ancak milli ve yerli siyasetçiler ile devletine ve ülkesinin birliği ve dirliğini isteyenler provokatörlere geçit verilmemesini istiyor. Türkiye düşmanı Boğaziçi provokatörlerin arkasına sığındıkları argüman ise rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun istifa etmesi. Alaattin Çakıcı, kaleme aldığı Boğaziçi Üniversitesi mektubunda önemli uyarılarda bulundu. Peki Alaattin Çakıcı Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin mektubunda ne dedi?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 08:54:00 - 2021-02-08 08:55:06
Alaattin Çakıcı Boğaziçi mektubunda ne dedi? Alaattin Çakıcı, Melih Bulu’dan ne istedi?

Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabından yayınladığı Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin mektubunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun istifası için yapılan protesto gösterilerinin 'Cumhur İttifakı'na zarar vermek' için 'terörist öğrenciler' tarafından düzenlendiğini söyledi.

Alaattin Çakıcı, rektör atanmasını bahane edilerek Boğaziçi Üniversitesindeki provokatörlerin kirli yüzünü de bir bir anlattı. Çakıcı sonuna imzasını attığı mektupta, Boğaziçi Üniversitesi'nin Amerikalı Protestan misyonerler tarafından kurulmuş ve Osmanlı'yı zor duruma sokmak için faaliyet yürüten bir 'fesat yuvası' olduğunu ifade ederek, rektör Melih Bulu'nun istifasını isteyen öğrencileri aynen Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi 'terörist' gruplar olduğunu söyledi. Çakıcı, rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun kesinlikle istifa etmemesi gerektiğini söyleyerek  "Lütfen! Sakın istifa etmeyiniz. İstifa ederseniz bu terörist eylemcilerin önünü açarsınız. Bu kutlu ittifakta gedik açmaya hakkınız yok" dedi.

Alaattin Çakıcı Boğaziçi'ndeki olaylara ne dedi? 

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