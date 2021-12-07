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Gündem Al takke ver külah! Selo'dan Bay Kemal'e destek
Gündem

Al takke ver külah! Selo'dan Bay Kemal'e destek

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, kendisi için salıverilmesi yönünde çağrılar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK provokasyonuna sahip çıktı. İkili arasındaki "al takke ver külah" ilişkisi kamuoyunun dikkatinden kaçmıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 13:55:00 - 2021-12-07 13:59:40
Al takke ver külah! Selo'dan Bay Kemal'e destek

  yeniakit.com.tr  

Meral Akşener'in idaresindeki İYİ Parti ile birlik olup bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş tutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ucuz şovlarıyla gündemi meşgul ediyor.

Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız günlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kapısına dayanarak aklınca provokasyona kalkıştı.

Türkiye siyasetine bir leke daha bulaştıran Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isim ise şaşırtmadı.

Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala ve HDP'nin terör sevici eski eş Genel Başkanı Selahattin Demitaş için her defasında 'salıverin' çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK provokasyonuna Demirtaş destek çıktı. 

Cezaevinde "TÜİK baskını!" başlıklı bir yazı kaleme alan terör sevici; milletvekillerinin 'denetleme' yetkisinin olduğunu iddia etti.

"Al takke ver külah" ilişkisi yaşadığı Kılıçdaroğlu'na sahip çıkan Demirtaş şunları öne sürdü:

"Bir iktidar milletvekili herhangi bir kamu kurumuna gittiğinde onu kapıda önünü ilikleyerek karşılayan bürokratlar, bir muhalefet milletvekili gittiğinde kapıyı açmıyorsa ortada ciddi bir zihniyet çarpıklığı ve otoriter devlet var demektir"

 

 

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