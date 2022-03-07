Al takke ver külah, geziyorlar! Bir gün o partide, ertesi gün diğer partide!

Demokrat Parti (DP)’nin 14’üncü Olağan Kongresi’nde ilginç isimler boy gösterdi. Daha önce Millet İttifakı’nın lokomotifi CHP ve İP’te siyaset yapan ve sicilleri oldukça kabarık ‘kirli’ siyasetin aktörleri, DP GİK üyeliğine seçildi.

Eski CHP’li Faik Tunay yeni Demokrat Partili oldu

Eski CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay, soldaki siyasetine veda ederek sağ partilerden ve Millet İttifakı’nın ortaklarından Demokrat Parti’ye katıldı. Demokrat Parti (DP)’nin dün yapılan 14’üncü Büyük Kongresinde ortaya çıkan Faik Tunay, DP’nin Genel İdare Kurulu’nda yer aldı. Faik Tunay, “CHP varsa herkes için vardır” söyleminin artık geçerliliğinin kalmadığını iddia ederek CHP’den istifa etmişti. Faik Tunay ayrıca FETÖ’ye yakın olan bir isim olmakla suçlanıyor.

Sicili kabarık İP’li İlay da DP’ye geçti!

DP’nin GİK üyeliğine sicili oldukça kabarık bir başka isim de katıldı. Filistin Direniş Hareketi Hamas’a ‘terör örgütü’ diyen, ‘Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim” pankartı asarak büyük bir faşizanlık yapan İlay Aksoy da Demokrat Parti saflarına katıldı. İlay Aksoy daha düne kadar Meral Akşener’in partisi İP’te siyaset yapıyordu.

Demet Şener’in eski kocası da DP’ye katıldı

DP GİK üyeliğine seçilen isimlerden biri de eski manken Demet Şener'in 19 ay evli kaldığı ve geçen yıl boşandığı iş insanı Cenk Küpeli… 13 yıl profesyonel Basketbol oynayan Küpeli, 2011 yılında Ankara'dan CHP milletvekili aday adayı olarak o dönem Türkiye'nin en genç milletvekili adayı unvanını almıştı. Cenk Küpeli, dün itibariyle Demokrat Parti GİK üyesi oldu.









