Al Sancak'ta büyük hesaplaşma: Ali Yüzbaşı köşeye sıkışıyor!

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Al Sancak 15. Bölümüyle 18 Mayıs Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Nadia için zor karar

Elizabeth ve Ali'nin aynı anda vurulmasıyla şok olan Nadia müthiş bir sıkılmışlık içinde kalır. Bir tarafta Ali, diğer tarafta Elizabeth vardır. Nadia ilk kime yardıma gidecektir?

Boran için yolun sonu mu geliyor?

Pençe Timi tarafından köşeye sıkıştırılan Boran ele geçirilir. Yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilen Boran, Sacit ile karşılaşır. Gülseren'in katiliyle yüzleşen Sacit ne yapacaktır?

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Aslı ve Selim arasında neler yaşanacak?

Boran'ın yakalanması sebebiyle Pençe Timi bir eğlence düzenler. Keyifli anlar yaşanırken Selim artık Aslı'ya duygularını açar. Aslı, Selime ne cevap verecektir?

Ali Yüzbaşı köşeye sıkışıyor

Yakalanan Boran konuşmaz. Boran'ın konuşması için Ali Yüzbaşı çocuklarının bulunması gerektiğini düşünür. Böylelikle hem çocukları Boran'ın elinden kurtarmış olacak, hem de Boran'ı konuşturacaktır. Evin yeri tespit edildikten sonra Ali tek başına operasyona gider. Boran'ın çocuklarını bulan Ali beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşıp düşmanın eline geçer ve işkence görür. Ali nasıl kurtulacaktır?

‘Al Sancak’ın başrollerinde; Uğur Güneş (Ali), Gülsim Ali İlhan (Nadia), R.Aybars Düzey (Selim), Emre Dinler (Cengiz), Cem Kurtoğlu (Sacit), Ahmet Yenilmez (Çelebi), Nihat Altınkaya (Boran), Funda İlhan (Elizabeth), İdris Nebi Taşkan (Aras), Gözde Türker Güler (Aslı), Ahmet Olgun Sünear (Selçuk), Melih Özdoğan (Sabri), Tezhan Tezcan (İsmail), Ömer Faruk Aran (Bora), Murat İnce (Mustafa), Fatih Gühan (Süleyman), Çağlar Sayın (Hüseyin), Suna Ayar (Büşra), Eslem Akar (Sedef) Asuman Çakır (Muazzez), Tutku Damla Aygan (Lilith) gibi başarılı isimler rol alıyor. Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan ve Yelda Arıtaş Erdem kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor.

“Al Sancak” 15. Bölümüyle 18 Mayıs Perşembe saat 20.00’de TRT 1’de!

“Al Sancak” 15. Bölümüyle 18 Mayıs Perşembe saat 20.00’de TRT 1’de!