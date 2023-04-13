Al Sancak'ta büyük çatışma var! Nefesleri kesecek...

Nadia, büyük bir yol ayrımında

Al Sancak aksiyon dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı TRT 1’de.

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Al Sancak 11. Bölümüyle 13 Nisan Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Al Sancak’ta; Pençe Timi ve Ahtapot yeni bir çatışmaya girerken, Nadia ise büyük bir yol ayrımında karar vermek zorundadır.

Boran’ın yepyeni oyunu!

Pençe Timi, Lilith’in son anda gelip kurtardığı Boran’ı sağ olarak ele geçirmek için yeni bir plan yaparken Boran da boş durmaz ve çok tehlikeli bir oyun kurmaya başlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ali, kardeşi Sedef’le yüzleşiyor

Tüm bunlar olurken Sedef ise Ahtapot’un esiri olduğu dönemde duydukları hakkında abisiyle yüzleşir. Bu yüzleşme iki kardeşin ilişkisini nasıl etkileyecektir?

Pençe Timi ve Ahtapot’un amansız hesaplaşması!

Pençe Timi ve Ahtapot bir kez daha akıl oyunları ve bilek gücüyle çevrili bir çatışmanın içine girer. Bu çatışma, Ali ile Boran’ı yeniden karşı karşıya getirir ve ikilinin amansız

hesaplaşması Nadia’nın da dahil olmasıyla bambaşka bir boyuta taşınarak devam eder.

Nadia’nın kararı ne olacak?

Hayatını alt üst edecek bilgiler edinen Nadia’nın önünde iki büyük yol ayrımı belirir. Gideceği yolu seçmek Nadia için oldukça zor olacaktır. Çünkü her iki koşulda da çok ağır bedeller ödemek ve hayatının gerçekliklerini baştan sona değiştirmek zorunda kalacaktır.

Pençe Timi ve Nadia yeniden bir araya mı geliyor?

Tüm bu olanlardan sonra Pençe Timi, Nadia ile beklenmedik koşullarda bir araya gelecektir. Peki bu karşılaşma nelere sebep olacaktır?

Al Sancak Künye

Yönetmen: Günay Günaydın

Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan, Yelda Arıtaş Erdem

Oyuncular:

Uğur Güneş (Ali), Gülsim Ali İlhan (Nadia), R.Aybars Düzey (Selim), Emre Dinler (Cengiz), Cem Kurtoğlu (Sacit), Ahmet Yenilmez (Çelebi), Nihat Altınkaya (Boran), Funda İlhan (Elizabeth), İdris Nebi Taşkan (Aras), Gözde Türker Güler (Aslı), Ahmet Olgun Sünear (Selçuk), Melih Özdoğan (Sabri), Tezhan Tezcan (İsmail), Ömer Faruk Aran (Bora), Murat İnce (Mustafa), Fatih Gühan (Süleyman), Çağlar Sayın (Hüseyin), Suna Ayar (Büşra), Eslem Akar (Sedef) Asuman Çakır (Muazzez), Ayşen Sezerel (Emine), Hatice Sibel Aytan (Bahar), Abidin Yerebakan (Vedat), Tutku Damla Aygan (Lilith), Behiye Özlem Özurul (Süheyla)