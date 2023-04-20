Al Sancak oyuncularından örnek davranış! Herkes akın edecek...

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan ‘Al Sancak’ın Sacit’i Cem Kurtoğlu, Aras’ı İdris Nebi Taşkan, Aslı’sı Gözde Türker, İsmail’i Tezhan Tezcan ve Büşra’sı Suna Ayar; Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi’ni ziyaret etti.

Al Sancak Oyuncularıyla Söyleşi ve Hediyeleşme Gerçekleşti

TRT 1’in sevilen dizisi Al Sancak’ın oyuncuları Cem Kurtoğlu, İdris Nebi Taşkan, Gözde Türker, Suna Ayar ve Tezhan Tezcan; Ankara Armada AVM’de halka açık olan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi’ni ziyaret etti. Etkinlikte çocuklar ile hediyeleşen Al Sancak ekibi bir de söyleşi gerçekleştirdi.

Yönetmenliğini Günay Günaydın’ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan ve Yelda Arıtaş Erdem’in kaleme aldığı ‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali üstlenirken dizide ayrıca; R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Nihat Altınkaya, Funda İlhan, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan ve Çağlar Sayın gibi başarılı isimler rol alıyor.

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